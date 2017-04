Embed El cariñoso apodo que le puso la prensa brasileña a Néstor Ortigozahttps://t.co/HsUizwWTqS pic.twitter.com/4zKpTeKOts — minutouno (@minutounocom) 7 de marzo de 2017

confesó este jueves que renunció a la Selección paraguaya poral tiempo que insistió en queOrtigoza contó que "después del partido con Brasil hablé con el presidente de la Federación (Richard Harrison) y le informé de la decisión", al tiempo que reveló que al DT "le dije las cosas de frente".expresó en una entrevista televisiva.Ortigoza afirmó que, al tiempo que aclaró que"Prefiero dar un paso al costado, no me sentí para nada cómodo y decidí no ir más. Cuando uno no se siente importante, prefiere correrse y dejar a otro que esté mejor.", manifestó.Sobre el vencimiento de suque vence el 30 de junio, afirmó que"A mi hermano Gustavo (es quien lo representa) lo están llamando de otros clubes. Yo quiero que no me diga nada y que lo maneje en él", dijo.Ortigoza reconoció que "en San Lorenzo disfruto mucho porque siempre la he pasado bárbaro" y afirmó que la negociación quizás se haya demorado porque los dirigentes "estuvieron con todos los quilombos de AFA".Por último, expresó quey opinó que el