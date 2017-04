PERRO.mp4















es una mujer tailandesa que alimenta docenas de perros sin hogar que recorren las calles de su localidad. No lo hace por aplausos o atención, sino por el húmedo, incondicional amor de sus queridos y peludos amigos. De verdad que no esperaba nada, pero no se quejó cuando uno de los perros comenzó a acercarse con ofrendas.Se trata de(Frijol en español), un adorable perro que agradece le agradece a la mujer por alimentarlo diariamente."Este hermoso frijolito sabe que todo en esta vida tiene un precio, así que hace su mejor esfuerzo para ofrecer las hojas más verdes", dijo Orawan.l. Pero antes de que alimente a los otros perros, debo alimentar a Tua Plu y su mamá", contó Orawan, quien además compartió el video en redes sociales para que lo conozcan y quizá sea adoptado.