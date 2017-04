playa blanca boracay filipinas.jpg Boracay, Filipinas



playa del conejo lampedusa, italia.jpg Playa del Conejo, Lampedusa, Italia



playa grand anse seychelles.jpg Islas Seychelles



Playa Paraiso cayo largo cuba.jpg Playa Paraíso, Cayo Largo, Cuba



bahia de Kaunaoa hawaii.jpg Bahía de Kaunaoa, Hawaii



bahia wineglass tasmania.jpg Bahía Wineglass, Tasmania



bora bora.jpg Bora Bora



langkawi malasia.jpg Langkawi, Malasia



maldivas oceano indico.jpg Las islas Maldivas



anse de grande saline st barts.jpg Anse de Grande Saline, St. Barts



Ir a la playa es uno de los programas más comunes a la hora de planear las vacaciones, sobre todo si la idea es relajarse, pero no todas son iguales. Las hay ventosas, resguardadas, de aguas mas frías o cálidas, de arena negra volcánica y por supuesto tambiénSi de turismo de relax se trata, las playas de arena blanca sirven tanto como una reposera en cualquier balcón, sólo que la vista en ellas es mil veces mejor, como lo demuestra la lista del sitioJunto con la playaforman un dueto infalible entre el buceo y snorkeling que se puede hacer en la primera y windsurf en la segunda. En cualquier caso sobran los bares y restaurantes para disfrutar también de la vida nocturna.. Entre Malta y el norte de África se encuentra este territorio que es una joya del turismo italiano con hoteles y villas para el gusto de todos los viajeros.. Ubicada en la isla La Digue, esta playa de arenas blancas está rodeada de rocas y posee unas olas fantásticas para el surf.. Es una parada obligatoria en el recorrido por la isla para disfrutar de su atractivo natural además de la cultura e historia del país.. Parece sacada de una postal, pero es la vida real: arena blanca, palmeras, el mar cristalino y una reposera completan el escenario perfecto en la Isla Grande de este archipiélago del Pacífico.. Ubicada a dos horas y media de Hobart, en el este de la isla australiana, se encuentra este paisaje de rocas de granito rosa, montañas y arena blanca que forma parte del Parque Nacional de Freycinet.. Desde hace ya muchos años es sinónimo de placer, escapadas románticas y relajación, y no es para menos gracias a su oferta hotelera que incluye bungalows sobre el agua y deportes acuáticos de todo tipo.. El nombre significa "la tierra de los deseos" y el paisaje de este archipiélago lo justifica. En medio de una selva tropical se encuentran playas de arenas blanca y bungalows instalados sobre el agua.. Este archipiélago ubicado en el Índico no está cerca de ningún otro país, y su costa no se parece a ninguna otra. De hecho, Baa Atoll fue declarado una Reserva Mundial de Biósfera por la UNESCO.. Una pileta de agua salada llena de pájaros se esconde detrás de una barrera de arena, lo que le da nombre a la playa y la convierte en un lugar muy distinto para ir de vacaciones.