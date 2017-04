Con dos años de retraso respecto a su principal competidor, Telegram anunció este jueves la puesta en marcha de una nueva funcionalidad: las llamadas de voz. Por ahora sólo están disponibles para Europa Occidental aunque la compañía aseguró que muy pronto llegará también al resto del mundo. De hecho hay un método muy sencillo para poder disfrutarlas hoy mismo en el resto del mundo, incluída la Argentina.





TELEGRAM

El método es muy sencillo: sólo necesitás contar con la última versión de Telegram, tanto en iOS como en Android, y que alguien que ya tenga las llamadas activas te llame a través del mensajero. Con esa llamada, te habrá activado el servicio y ya podrás disfrutar de la última novedad de Telegram. Incluso podrás activarle con el mismo método las llamadas a otras personas. Las llamadas de Telegram están basadas en la encriptación de extremo a extremo que la app utiliza en su sistema de chats secretos, aunque cuenta con un "mecanismo mejorado en el intercambio de la llave", informó la plataforma en un comunicado.



"Para asegurarte de que la llamada es 100% segura, vos y tu receptor solo necesitan comparar los cuatro emojis que aparecen en el teléfono. Ni códigos largos ni imágenes complicadas", afirmó.



La posibilidad de realizar llamadas a través de apps de chat es algo que el principal rival de la organización rusa, WhatsApp, tiene desde hace dos años.



Sin embargo, Telegram afirmó que las llamadas a través de su sistema son "súper rápidas", dado que se monta sobre conexiones P2P ("peer to peer", distribuidas) y utiliza "los mejores codecs de audio" para ahorrar tráfico.



"Si la conexión peer to peer no se puede establecer, Telegram usará el servidor más próximo a vos para conectarte con la persona a las que estás llamando de la forma más veloz posible. A diferencia de otras apps, Telegram tiene una infraestructura distribuida alrededor del mundo que hemos estado usando para enviar tus textos más rápido que otras apps", aseguró.



Asimismo, informó que las llamadas están potenciadas por una red neuronal -como se conoce a una de las ramas de la inteligencia artificial- "que aprende del feedback tuyo y de tu dispositivo", lo que hace que "la máquina optimice docenas de parámetros basados en este input, mejorando la calidad de las futuras llamadas en un dispositivo y red dados".





Embed Las llamadas de voz están disponibles sólo en Europa, por el momento. Pronto estarán habilitadas para el resto del mundo. — Telegram en español (@telegram_es) 30 de marzo de 2017



"Estos parámetros pueden incluso ser ajustados durante la conversación, si hay algún cambio en tu conexión", afirmó la organización, para la cual según sus pruebas "las llamadas de Telegram ya son superiores a las de cualquiera de nuestros competidores en conexiones comparables".



Por otra parte, los usuarios de la plataforma pueden elegir quién puede llamarlos y quien no, además de poder controlar la cantidad de datos que se consumen en las llamadas (para abaratar costos).