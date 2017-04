El ex delantero de la Selección argentina Hernán Crespo salió a defender de las críticas a Gonzalo Higuaín, uno de los jugadores más discutidos dentro del equipo argentino por sus errores en partidos clave.



Crespo sostuvo que el problema que afecta al delantero de la Selección, de gran presente en Juventus, es un "problema psicológico" más que futbolístico.



Al ser consultado por la actualidad de Higuaín En una entrevista para el diario deportivo eespañol AS, "Valdanito" Crespo expresó: "Es una pregunta más parra un psicólogo que para mí. Porque las cuestiones técnicas no se discuten".





"Errar un gol en una final le puede pasar a cualquiera. El tema es si tenés la capacidad mental de poder convivir con el error y a la final siguiente haber olvidado ese gol. Evidentemente a él se le están sumando errores en finales que no logra evitar olvidar. Y esto es una cuestión más psicológica que técnica", agregó el ex futbolista.



Por otro lado, Crespo habló de la actualidad del fútbol argentino: "Es un milagro que la Selección argentina haya jugado tres finales con esta organización. Encima nos quejamos de que no las ganás. Así son las cosas...".