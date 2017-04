Embed "Es difiícil pedir por los DD.HH. en Venezuela cuando en el mundo te preguntan por Sala"https://t.co/4XDH2i3Ofj pic.twitter.com/OmBNBoWxto — minutouno (@minutounocom) 22 de febrero de 2017

Embed ¿Por qué la Corte Suprema de Venezuela se atribuyó funciones legislativas?https://t.co/Fi8ogkMDTO pic.twitter.com/ymOXEFTX0B — minutouno (@minutounocom) 30 de marzo de 2017

El presidentehizo este jueves "un llamamiento a recomponer el orden democrático en Venezuela , manifestó su preocupación por la disolución de la Asamblea Nacional decidida por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país" eAsí se informó a través de un comunicado oficial difundido por la Casa Rosada luego de que el presidente Macri recibiera en su despacho a la activista política venezolana, esposa del dirigente, detenido por disposición del gobierno dey considerado por Amnistía Internacional como un "preso de conciencia", quien denunció como "un golpe de Estado" y "la ratificación de una dictadura en Venezuela" la disolución del Parlamento ordenada por el Supremo Tribunal de Justicia.También el primer mandatario argentinoy pidió por la liberación de los presos políticos, entre los que se encuentra el ex alcalde López", señaló el comunicado de Presidencia.Tras ser recibida por Macri en el despacho presidencial por el término de 20 minutos, Tintori afirmó en declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada que "desde el liderazgo del presidente Macri hay que impulsar el cambio en Venezuela".. El presidente Macri comparte esta idea, me dijo que eso es lo que tiene que pasar, que se va a pronunciar una vez más y que va a estar muy pendiente de cada uno de los venezolanos", enfatizó la dirigente defensora de los derechos humanos en Venezuela."Fue una reunión muy sensible, sincera, Macri se mostró muy impresionado porque en las últimas horas se ratificó la dictadura en Venezuela" dijo Lilian Tintori y destacó el "compromiso muy grande" del presidente argentino "con el pueblo venezolano y para que haya elecciones en Venezuela este año".