Un estudiante de arquitectura fue asesinado de un tiro en la espalda cuando dos ladrones quisieron robarle la moto en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. "Creo que me voy, cuidá a mi hermanita", fue lo último que le dijo Alexander Floresa su padre Constantino antes de morir.

El hecho ocurrió el martes, minutos antes de las 8, en el cruce de las calles Bucarest y Gaspar Núñez de Arce, cuando el muchacho de 27 años salió de su casa para ir a trabajar.

Dos delincuentes a bordo de un Citroën C3 interceptaron al joven, quien quiso escapar y fue baleado en la espalda pero logró manejar poco más de una cuadra y se sentó en la vereda malherido. Los asesinos escaparon sin concretar el robo y la víctima fue llevada a un hospital de la zona, donde murió minutos más tarde.

"Mi hijo me dijo 'me dieron' y yo le pedí 'no te duermas hijo, despertate, vos sos fuerte'", pero enseguida el chico añadió: 'Pa, creo que me voy, cuidá a mi hermanita'", contó Constantino a Crónica TV.

Tenía "un futuro inmenso, trabajaba día y noche para ser un hombre de bien, pero se lo llevaron y los sueños de mi hijo se fueron", lamentó.

Y la novia de Alexander, Liliana, contó que le faltaban tres años para recibirse de arquitecto. "Teníamos planificada la fecha de casamiento, un terreno para hacer nuestra casa", añadió la chica.