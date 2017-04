Una madre que estaba con su hijo en el aeropuerto de Dallas, en Estados Unidos, denunció un procedimiento policial en el momento en que tuvieron que hacerle el cacheo a su hijo.

cacheo aeropuerto.mp4

Ella les había pedido que lo trataran con cuidado ya que padece de SPD, una condición en donde la persona no procesa de forma adecuada la integración sensorial, lo que produce cierto problemas a la hora de desempeñarse en la vida.

Sin embargo, el chico sufrió un cacheo invasivo y excesivo que su madre grabó con su celular e inmediatamente subió a las redes sociales, donde se viralizó.



Embed

"Hemos pasado por un infierno esta mañana. Detuvieron a Aaron durante más de una hora en el aeropuerto. Nos trataron como perros porque pedí que lo trataran con cuidado porque tiene SPD y no quería que mi hijo sufriera.. Permítanme hacer algo más claro: cuando pasó por la máquina no se activó ninguna alarma pero el cacheo fue excesivo. Todavía varias horas después le dice: "No sé qué hice, ¿qué hice?", contó la mujer.