"Messi no debería venir más a la Selección. ¿Para qué va a venir, para que lo chiflen?", declaró el arquero de Estudiantes Mariano Andújar. Y agregó: "Nadie lo valora. Dicen que no juega igual que en el Barcelona o que no tiene ganas. Y cuando dijo que no venía más le pusieron los carteles en la 9 de Julio".

Sobre las finales perdidas en los últimos años y la presión que recae sobre el seleccionado nacional, Andújar respondió: "No es fácil ganar. Hay que bajar a tierra".

messi-triste.jpg Messi, afuera por cuatro fechas



El arquero suplente de la Selección conducida por Edgardo Bauza realizó esas declaraciones en medio de la dura sanción que recibió el astro argentino tras haber insultado al juez de línea durante el partido frente a Chile.

Por ese motivo, la Pulga se perderá tres de los cuatro partidos de Eliminatorias de cara al mundial de Rusia 2018.