"Los partidos de clasificación en Europa me aburren; mientras que los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta el fútbol en serio, no el jugar por jugar. Y en las Eliminatorias sudamericanas, el fútbol es serio". Así, el DT del Manchester United, José Mourinho, se refirió a la competencia clasificatoria a Rusia 2018.

El portugués expresó, además, que en el territorio sudamericano "hay muchas selecciones buenas". Y agregó:

Por otro lado, el DT desacreditó la clasificación en el Viejo Continente ya que "en Europa es una broma porque todos clasifican". "El que no lo hace directamente, lo consigue en el repechaje. Hay una diferencia abismal entre muchas selecciones", sentenció.



