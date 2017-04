Este 31 de marzo Santiago Vázquez cumpliría 28 años, y la emoción de la familia está a flor de piel. Además de Nico Vázquez, quien escribió una sentida carta a través de su cuenta de Instagram fue su madre Mirta Mantovani.

"Seguro que hoy el cielo festeja el cumple del ángel más hermoso y bueno del Paraíso. Hacelos reír con ese humor tan tuyo. Nosotros acá abajo estaremos todos juntos tratando que duela un poquito menos no tenerte. Cuánto Amor dejaste hijo mío. La gente nos dice cosas increíbles de vos. Cuánta cosecha en tan corta vida. Diste tanta felicidad. Te siento chiquito mío. Sé que secas mis lágrimas todas las noches y me das las fuerzas para seguir. Por siempre te extraño. Te amo y un día nos volveremos a abrazar y no soltarnos más".





