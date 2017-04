Alfredo Casero va de un escándalo tras otro en los últimos tiempos. Hasta llegó a retar a un "mano a mano" al periodista Roberto Navarro.

Este viernes, realizó un polémico comentario sobre Adolf Hitler, principal responsable del genocidio de millones de personas. "Siempre tengo que una frase que a la gente no le gusta nada, porque cualquier cosa que no entienden, te dicen: 'Facho, nanana'. Yo te digo (le dice a Gerardo Rozín), de judío a judío: si vos ves 32 tipos pegándole a Hitler, ¿no hay que parar la pelea? Hay que parar la pelea. No se le pega. No se hace", aseguró en Morfi, todos a la mesa.





