Perrito Drogado.mp4

Chloe O'Neill no pudo con su genio y tuvo que grabar el estado embobado de su perro Gunnar después de que el animal se comiera un porro que encontró en un parque de Glasgow, Escocia "No todos los días se droga tu perro porque se comió un porro durante su paseo y termina en el hospital veterinario", escribió con humor la chica en su Twitter Sin embargo, a juzgar por la expresión perdida del pobre Gunnar, un weimaraner que no se vio venir nunca el efecto del pasto que se le ocurrió comer en la plaza.