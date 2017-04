Un hombre recibió un golpe de puño por "arrojar un papel de caramelo", en la zona de Hipólito Yrigoyen y Urquiza de la ciudad de Santa Fe. El damnificado pudo reducir al agresor y llamó a la policía.

"Venía manejando, abrí un caramelo y luego arrojé el papel en la vía pública. De repente se me acercó un hombre en bicicleta, y me dijo 'tomá, ésta es para vos, por arrojar el papel en la calle' y me pegó en la cara", relató el agredido.

"Me bajé porque si no me iba a romper la camioneta del trabajo", puntualizó. Efectivos de la policía de Santa Fe acudieron al lugar e intervinieron en el conflicto. El tránsito permaneció interrumpido unos minutos.

"Reconozco que tal vez no estuvo bien tirar el papel, pero no era para esto", manifestó la víctima de la insólita agresión.