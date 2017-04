Mariela y ex novio

"El le pidió que fuera a la casa y después de un par de horas nos avisó que Mariela estaba en el hospital. Nos dijo que ella intentó suicidarse, pero no tenía motivos para quemarse así. La verdad es que él la mató", denunció Claudia Sandoval, tía de la joven, a quien las amigas de Mariela le contaron que la adolescente erapor su ex novio.El confuso episodio se registró en el interior de un domicilio de la localidad de Remedios de Escalada, cuando ella fue a ver a su ex pareja para reclamarle por algunos documentos, aunque otra versión dio cuenta de cuestiones vinculadas a infidelidad. Ahora, se aguardan los resultados de la autopsia, para establecer cómo se produjeron las lesiones que padeció y derivaron en su deceso.Las versiones de lo que le sucedió a Mariela desde que se fue de su casa hasta que ingresó al hospital, varían según quien la relate. "Ariel dice que Mariela llegó a la casa, que queda en General Paz al 4900, a la madrugada y que él estaba durmiendo. Como ellos habían vivido juntos, ella tenía una llave.y que ella agarró una botella de alcohol y fósforos y se fue a la planta alta. Él se quedó abajo, escuchó gritos y cuando subió, Mariela estaba toda quemada. Nosotros no creemos eso, porque Mariela no tenía motivos para hacer algo así.se empezó a maquillar de nuevo y a sacarse fotos. Cosas que él no la dejaba hacer cuando eran novios", expresó Camila Ruiz, prima de la víctima."Los médicos me dijeron que teníaNo tenemos dudas de que fue el ex novio. Cuando vino a avisarnos que había que ir al hospital, este pibe tenía el cuello lastimado y parte de la mano quemada. Necesitamos que la investigación avance y no se demore. Las pericias en la casa las hicieron recién una semana después de que Mariela fuera quemada. Tuvo tiempo de", sostuvo Carmen, abuela Mariela.Este viernes, al cumplirse una semana del fallecimiento de Mariela, familiares y amigos marcharon desde su casa, en José Hernández al 3800, en Remedios de Escalada, hasta la comisaría del Barrio.