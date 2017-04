Empleada se tira por un balcón y la filma en vez de ayudarla

Una mujer de Kuwait fue arrestada esta semana tras grabar el momento en que su mucama. El episodio se convirtió en viral el viernes pasado tras ser publicado por la Sociedad Kuwaití por los Derechos Humanos En el video se puede escuchar a la empleada pedir auxilio a gritos mientras su jefa se limita a decirle "oh, loca, entrá de vuelta", informó el sitio kuaití. La empleada cayó desde un séptimo piso pero sobrevivió y sólo sufrió un brazo roto.La mujer difundió el video del episodio a través de las redes sociales después de cerciorarse de que su empleada -una musulmana de origen etíope- había sobrevivido a la caída. No se conocen las causas del aparente intento de suicidio, informó el sitio The Guardian