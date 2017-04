Catherine Fulop vive a flor de piel los conflictos sociales y políticos de Venezuela, su tierra natal, hoy gobernada por Nicolás Madura.

La conductora de "Gente bella", por Vale 97.5, estuvo como invitada en el programa de Mirtha Legrand y se quebró al referirse a Venezuela.

"Hace cuatro años que no voy a mi país. Yo sin ser una exiliada, me fui de mi país porque tenía trabajo e hice una familia aquí y soy muy feliz; pero yo me siento una exiliada porque a mí este Gobierno me robó mi navidades, mi mamá está enferma, tiene 80 años...", expresó la conductora.

