Juan Román Riquelme hizo un duro análisis sobre el presente de Boca, a pesar de que el equipo de Guillermo Barros Schelotto es el único puntero del campeonato.

"Boca todavía no llegó a ser un equipo", lanzó el ex capitán xeneize, y recordó que "solamente cuando se gana el equipo es una maravilla, y cuando se pierde parece que todo es un desastre".

Embed Barros Schelotto tras el triunfo de Boca: "No tuvimos mucho juego y terminamos ganando por una acción individual" https://t.co/vVRSLJKhHw pic.twitter.com/sZ4aWGehqS — minutouno (@minutounocom) 2 de abril de 2017

"El arquero de Boca no sé cuántos partidos hace que está en primera", criticó en diálogo con Fox Sports y afirmó que "el otro día contra Colón, cuando se le escapa la pelota es gol, hubieran estado toda la semana diciendo que tiene que volver el otro arquero. Tuvo la suerte de que la pelota pegó contra el travesaño".

"Todavía no es un equipo en serio", insistió y agregó: "No estoy en el día a día, pero no es fácil jugar con la camiseta de Boca".

"Tienen la suerte de que va primero y sacó ventaja"



"(Santiago) Vergini llego a boca me parece que descendido del Getafe", contó y consideró que "(Fernando) Gago viene de dos lesiones seguidas es lógico que juegue varios partidos y se desgarre como pasó".

Y cerró: "Tienen la suerte de que va primero y sacó ventaja".