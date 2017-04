El fiscalapeló la decisión del juezde sobreseer al titular de la AFI, Gustavo Arribas , en la causa por transferencias bancarias que recibió de la firma brasileña Oderbrecht, que se presume podrían haber sido parte de un soborno.El funcionario judicial consideró quey cree que es necesario seguir investigando al jefe de Inteligencia

Advirtió que al menos se debió escuchar a los arrepentidos brasileños del caso Lava Jato antes de haber cerrado el caso. Por esa razón apeló el sobreseimiento y ahora la Cámara Federal deberá definir si confirma o no la medida dictada por el juez.

Asimismo, recordó que hay exhortos a Suiza y Brasil que supuestamente "están viajando", aunque no se pidieron precisiones a Cancillería sobre esas medidas. También cuestionó que el juez no libró exhortos a Estados Unidos y Hong Kong.

El fallo de Canicoba Corral cuestionó el viernes duramente la imputación que hizo en su momento el fiscal Delgado al sostener que no se describe el hecho supuestamente delictivo en que pudo haber incurrido Arribas. Dijo el juez que se trataba de una "excursión de pesca". ¿Cuál es el hecho aparentemente punible que el Sr. Fiscal endilga a Arribas? No sabemos", dijo el magistrado el viernes.

La respuesta de Delgado no tardó en llegar: ". "En otras palabras, se trata de dejar en claro que no fuimos a pescar, que intentamos chequear la denuncia, como hacemos siempre y de plantear la necesidad de discutir el rol de los conceptos que ponen límites al Estado para evitar que aplaste las personas, ya que a veces esas conquistas de la humanidad se usan de un modo instrumental para cerrar causas que no se investigaron, como esta".

Ahora el fiscal en su apelación, le contestó al magistrado y dice que le recuerda al juez : "Dijimos más de 10 veces en el expediente que hay que determinar si existieron las cinco transferencias que revelan los documentos aportados al expediente" por el periodista Hugo Alconada Mon.

Una de U$S 154.666 del 25 de septiembre de 2013; el 26 se habrían girado U$S 70.5000 y el 27 de 2013 U$S 120.352; también U$S 4S90.000 y U$S 159.000. Ellas partieron desde una cuenta bancaria en Hong Kong que según la justicia de la República Federativa del Brasil se usaba para canalizar sobornos.

De esta manera, habrá que esperar un fallo de la Cámara Federal que deberá determinar si Arribas fue bien sobreseído o si hay que investigar el caso.