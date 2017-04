"Este partido está vendido. ¿Querés jugar? A mí ni me lo preguntaron porque sabrían la respuesta. Media hora antes del partido estaba en el once titular. Luego no", declaró Cheik Saad, jugador del Eldense, que este fin de semana se fue al descenso, la tercera liga, luego de la goleada por 12 a 0 ante el Barcelona B.



El presidente del Eldense, David Aguilar, se expresó en la misma línea: "Creo que el partido estaba arreglado, sospecho de varios jugadores del club, no nos creamos las lágrimas de los futbolistas".



En la mira se encuentra Nobile Capuani, un grupo inversor italiano que llegó hace pocas fechas. La sospecha tiene tal sustento que el presidente Aguilar decidió rescindir el contrato con el grupo inversor.



EL PARTIDO BAJO LA MIRA



Cheik Saad había sido confirmado como titular, pero media hora antes lo mandaron al banco. El futbolista asegura que sabe que cuatro compañeros formaron parte del arreglo y que el Barcelona B no tiene nada que ver. "Casi me voy a las manos con ellos", contó, aunque todavía no dio sus nombres.



Incluso declaró a los medios que a un compañero le preguntaron: "Este partido está vendido, ¿querés jugar?". A él ni le consultaron. "Sabían cuál iba a ser mi respuesta", dijo.



A pesar de la goleada el Eldense se entregó manso a la paliza: sólo recibió una amarilla. Y no hizo ninguna modificación. El técnico llamó a Cheik para que entrara, pero él se negó y le avisó al resto de sus compañeros que estaban en el banco que había algo raro: "Les pregunté si de verdad querían entrar a esa mierda".



El presidente del Eldense asegura tener pruebas y adelantó que va a realizar la denuncia por posible actitud delictiva.