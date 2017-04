Georgina Barbarossa (62) brindó una entrevista íntima en la que abrió su corazón y se animó a confesar los miedos que tuvo cuando fue madre de sus mellizos Juan y Tomás, que hoy tiene 29 años.

La actriz lanzó polémicas declaraciones respecto a la sexualidad de sus hijos: "Siempre fui muy cuidadosa y Vasco me retaba y me criticaba por eso. Me decía que no podía ser tan miedosa. Con el tiempo aprendés a hablar con los chicos, justamente para no trasmitirles tus miedos. Yo pensaba que iba a tener algún hijo gay porque soy una madre fuerte. Hablé de esto en terapia. Pero tuvieron un padre muy presente, a pesar de que se fue cuando ellos eran chicos".

