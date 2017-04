Embed

Pese a las versiones de algunos testigos de que la caída se produjo tras una discusión de la pareja, la policía brasileña trabaja con la hipótesis de un accidente o de un suicidio.

"Las imágenes no son nítidas y no sabemos si el hombre se arrojó o se cayó accidentalmente. Ella cayó enseguida al parecer cuando intentaba agarrarlo. Pero lo que podemos decir es que la hipótesis de homicidio está descartada", afirmó el jefe de la Comisaría de Homicidios de la Policía Civil del estado de Río Grande do Sul, Joao César Nazário.

El comisario agregó que ambos tenían residencia en Porto Alegre y que cuentan con visa temporal para residir en Brasil desde hace al menos cuatro años pero que desconoce lo que hacían en el aeropuerto.

"Estaban tan sólo con una valija de mano. Vamos a conversar con la mujer para intentar aclarar todo pero tenemos que esperar porque está en estado de choque", aseguró.

El incidente ocurrió una semana después de que un turista argentino muriera en una pelea callejera en Río de Janeiro.

con un grupo de brasileños tras asistir a una fiesta en una discoteca de Ipanema, un exclusivo barrio en esta ciudad brasileña. El argentino Matías Carena, un jugador de futsal de 28 años, murió en la madrugada del 26 de marzo en una pelea , un exclusivo barrio en esta ciudad brasileña.