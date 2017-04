Sonia Cadin Paredes vive junto a su marido y su hijo de capacidades especiales en el corazón del barrio Juan XXIII, uno de los sectores de la zona de sur de Comodoro Rivadavia, Chubut, más afectados por el temporal. Debieron autoevacuarse por la inundación de su casa. Cuando regresó a su vivienda se encontró con una desagradable sorpresa: delincuentes le robaron los dos televisores amurados a la pared que se salvaron del agua.

En diálogo con El Patagónico, la mujer no ocultó la angustia por lo que le tocó atravesar. "Necesito ayuda, yo tengo un niño especial y lo tengo encargado y mi marido está operado de hernia, hizo fuerza y se le abrió. Estoy sola", dijo entre lágrimas.

La mujer aseguró que no tiene alimentos ni vestimenta. "Perdimos comida, perdimos todo... más; encima los chorros me robaron mi tele, lo sacaron de acá y se llevaron mi dinero. No me dejaron ni las monedas; solo este peso quedó", agregó, mientras señalaba una moneda que había quedado en el barro.

Amigos de su familia la ayudaban a poder desagotar la casa que estaba cubierta completamente de agua. La calle en la que está la casa está completamente tapada por el barro e incluso se hace difícil hasta caminar con botas especiales.

"No doy más, necesito ayuda, un camión, máquina, gente que me ayude, palas", sentenció acongojada, pero con la esperanza de recibir colaboración para que pueda volver con su esposo e hijo a su casa. Quienes estén en Comodoro Rivadavia o zonas cercanas y quieran ayudarla pueden comunicarse al (0297) 156239682.