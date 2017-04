El Día Después (03-04-2017)- 'Horrible la actitud'.mp4

Pido perdón de corazón, no fue una buena reacción y lo sé. Creo que la gente no tiene la culpa de lo que me esta pasando, y lo hice por un enfado comigo mismo

. Basados en el mal rendimiento futbolístico y acechado por las últimas ubicaciones de la tabla de posiciones, el público en Mestalla está cada vez más exigente. El pasado fin de semana, ante el Deportivo La Coruña, se vivió un hecho poco común.Apenas diez minutos después de haber ingresado al campo de juego,anotó el tercer gol del Valencia. En su festejo, el portugués, que no se la bancó.Así lo mostraron las cámaras de "El Día Después", el famoso programa español que muestra con lujo de detalles la liga española. Ante los abucheos y silbidos de la gente,, héroe al detener un penal y varias situaciones de peligro,Horas después del partido, Cancelo subió una foto a su cuenta de Instagram con una frase pidiendo perdón al público del Valencia: "".