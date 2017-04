SAMPAOLI CONFERENCIA SELECCIÓN ARGENTINA SEVILLA MESSI

En caso de que se confirmen los rumores y la AFA le comunique a Edgardo Bauza que no continuará a cargo de la Selección argentina,. Es que el entrenador del Sevilla ya fue tentado antes de la contratación del Patón pero su cláusula de salida era muy abultada.Ahora, cuando el ex DT de San Lorenzo transita la cuerda floja,y aseguró estar cerca de renovar su contrato con el equipo andaluz: "No tengo conversaciones con nadie.". Y agregó: "Si me quedo acá, será para pelear el torneo, para soñar con un Sevilla grande".Sorpresivamente, el rosarino no habló sobre su posibilidad de conducir a la Selección pero sí sobre ser el técnico del mejor futbolista del mundo: "A su vez, Sampaoli puntualizó sobre la actualidad de los sevillanos y criticó a los espectadores: "El ambiente es perjudicial por completo a la institución. Se sienten más murmullos que aliento. El visitante está muy cómodo en el Sánchez Pizjuán".Por último, analizó el partido del próximo miércoles ante Barcelona en el Camp Nou por la Liga española: "La idea es hacer mañana un partido con coraje y valentía. Que los resultados no modifiquen el estilo. Necesitamos certezas".