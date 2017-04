arturo-puricelli.jpg

La hija del ex ministro de Defensa,murió al volcar la camioneta en la que viajaba junto a su novio, quien también falleció. Ocurrió en la ruta provincial 43 entre Perito Moreno y Las Heras, en el norte de Santa Cruz., y su acompañante, identificado como Walter Martínez, fallecieron de manera inmediata cuando la camioneta en la que viajaban volcó de manera violenta sobre el asfalto. Ninguno de ellos llevaba el cinturón de seguridad puesto.Según testigos, la camioneta Toyota Hilux registrada a nombre del ex ministro de Defensa de la Nación iba a alta velocidad, cuando en un momento la conductora perdió el control del vehículo, mordió la banquina, retomó la calzada, hizo un trompo y, al pisar la otra banquina,El ex gobernador Puricelli se presentó junto a otros familiares, en Las Heras, unas dos horas y media después cuando todavía personal policial a cargo de los peritajes trabajaba en el lugar