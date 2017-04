Omar Viviani llamó a "dar vuelta los coches" de los taxistas "carneros que vayan a trabajar" durante la medida de fuerza. A dos días del paro general convocado por la CGT para el jueves, el titular del sindicato de Peones de Taxis,llamó a "dar vuelta los coches" de los taxistas "carneros que vayan a trabajar" durante la medida de fuerza.

Discurso de Viviani.mp4

El hecho ocurrió durante un acto del sindicato en el que hablaban de la adhesión del gremio al paro y en el que también criticaron al gobierno del presidente Mauricio Macri.

Para el líder del sindicato de peones de taxis, "se está dando en la Argentina una lucha de clases, entre los que la tienen toda (en referencia al dinero) y el de nosotros los trabajadores".

"Algunos creen que este gobierno liberal va a lograr pobreza cero; no va a quedar un solo pobre porque se van a morir de hambre con este gobierno de mierda", apuntó.

Luego de que se viralizara el video con el exabrupto, Viviani pidió disculpas: "Se me salió la cadena", aseguró.



"Lo que dije fue en una asamblea multitudinaria y acalorada como hace mucho tiempo que no veía, en la que se relataban los padecimientos que están atravesando los compañeros", remarcó el dirigente gremial al tiempo que admitió que "es cierto que el paro no va a solucionar nada", pero significará "un llamado de atención para que el gobierno se de cuenta de que hay sectores que la están pasando mal , entre ellos los taxistas".