Mariano Martínez y Camila Cavallo viven un romance muy intenso, al punto de que a pocos meses de iniciar la relación, la modelo quedó embarazada de Alma, quien se calcula que nacerá en tres meses.

Sobre la decisión de tener un hijo con Camila a muy poco de iniciada la relación, Mariano Martínez aseguró: "Nunca antes me sentí tan pleno. No es careteo. Así lo siento. Con Cami decidimos ser padres en el momento justo. La paternidad me dio seguridad, me encuentra más satisfecho conmigo, más consciente de lo que me hace bien. Y eso es gracias a las personas que me rodean".

