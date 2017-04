Embed

La vocación solidaria de los tucumanos se convirtió en una luz de esperanza para los afectados por las inundaciones que castigan al sur de esta provincia.En este caso se trata deque en su Facebook personal publicó un mensaje que no para de difundirse. Es oriundo de la localidad de Banda del Rio Salí y ofrece lo único que tiene de valor para ayudar a los que hoy están sufriendo las consecuencias del temporal.

"Señores Emilio Luque, Chango Más, Gómez Pardo, Súper Vea, o cualquier empresa que le interese mí propuesta la cual es la siguiente: por favor se los pido de corazón, permuto mí moto 1 Yamaha ybr.125 roja año 2014. 08 se firma al acto, por un monto de 25 mil pesos en mercadería, por ejemplo agua, galletas, picadillo, caballa, corned beef, leche en polvo, mate cocido en saquitos, fiambres, pan, papel higiénico, toallitas femeninas, pañales, velas y alimentó para los perritos. Por favor todo será donado no me quedare nada y le pido al señor intendente de Banda del Río Salí, Dario Monteros, que me ayude a llevarles las cosas si lo consigo. Por favor compartan así entré todos ayudemos a nuestros hermanos damnificados del sur tucumano que la están pasando re mal por Dios no tengo más qué dar que mi moto y lo hago de corazón!!! mi celular es: 381-5846791. Juan Marcelo Cruz".



Luego de la publicación de Cruz, las respuestas no tardaron en llegar y fue contactado por varias personas, algunas interesadas en comprarle la moto o en cambiársela por la mercadería solicitada, y otras que le ofrecieron donaciones sin pedirle nada a cambio para colaborar en su cruzada solidaria. "Me llamaron varias personas. Espero cerrar algún trato esta tarde para poder viajar mañana o pasado al sur con toda la mercadería para ayudar a la gente", contó Cruz en diálogo con La Nación.

Juan Marcelo contó que tomó la decisión de desprenderse del único medio de movilidad con el que cuenta luego de consultarlo con su familia. "Soy empleado municipal, no nos sobra nada, pero con mi mujer y mis hijos decidimos que vamos a vender o entregar la moto para comprar mercadería y donarla a nuestros hermanos del sur que la están pasando mal. Para nosotros no es ninguna pérdida, sino una enorme ganancia", explicó.



"No quiero nada para mí a cambio. Lo hago porque no puedo ver que haya tanta gente padeciendo y que necesita mucho más esta ayuda que nosotros una moto", explicó el empleado municipal, quien cumple funciones en el cementerio de Banda del Río Salí y solicitó ayuda a la Municipalidad para poder llevar la mercadería a las zonas afectadas por las inundaciones.