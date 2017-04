Papu.mp4

LAS REDES SOCIALES

LAS DIFERENCIAS ENTRE EUROPA Y ARGENTINA

"Creo que en Argentina por ahí buscan estas cosas para caerte de un lado negativo"



EL TEMA PROPIO



La chica de La Plata

DE ITALIA AL MUNDO

EL FUTURO

A sus 27 años, el mediocampista milita actualmente en el, club al que llegó en 2015 luego de tres años de jugar en el, donde compartió plantel con una gran cantidad de jugadores argentinos comoentre tantos otros.Fue precisamente allí donde comenzó a vislumbrarse públicamente el "talento oculto" del Pata, ya que por aquellos tiempos integró la banda, formada junto a Gómez, Spolli yrevela el futbolista en diálogo conHace no mucho tiempo (según cuenta, motivado por sus propios compañeros), Castro decidió empezar a compartir con sus seguidores algunos de los temas que reversiona en su guitarra., cuenta.Lo cierto es que la respuesta de la gente fue positiva, los videos tomaron cada vez más notoriedad y el ex jugador de Gimnasia y Racing le fue tomando el gustito a publicar "su" música en las redes., asegura.Estar tan expuesto en un ambiente que no es el fútbol puede ser, para cualquier jugador, un arma de doble filo. Sin embargo, Lucas Castro vive con tranquilidad esta doble faceta, ya quemanifiesta.Pero también el volante es consciente de que, en este lado del mapa, las cosas no suelen ser tan fáciles para aquel futbolista que desee mostrar su intimidad o sus gustos personales:De hecho, uno de los casos más conocidos de los últimos meses es el de, el jugador de Banfield que tomó notoriedad en las redes sociales y que, ante algunos resultados negativos de su equipo, fue el blanco preferido de las críticas y las cargadas propias y ajenas. se sincera el Pata.Claro que la devoción de Lucas Castro por la música no se limitó a los cortos en redes sociales, ya que a mediados de 2015 se animó y, junto con el grupo de cumbia, grabó el pegadizo temaque rápidamente tuvo gran repercusión.avisa el Pata.El futbolista cuenta también que no sólo los argentinos lo siguen en su fanatismo musical, sino que sus compañeros italianos del Catania y del Chievo (los dos planteles que integró en el Viejo Continente) le tiran buena onda y se suman a la movida.asegura Castro, que en sus redes también se le anima a cantar en italiano.Lógicamente, uno puede pensar en que el futuro post fútbol para Lucas Castro puede estar en la música, aunque él mismo se encarga de aclarar que ése no es su objetivo, al menos en el corto plazo:cierra.