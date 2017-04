La Policía hizo durante la madrugada de este jueves un allanamiento en una casa del barrio Isla Maciel, en la ciudad bonaerense de Dock Sud. Tras un operativo, vecinos denunciaron que dejaron esposada a un chica, de 16 años.

Embed Sheila Sánchez, quien hasta las 9 de la mañana de este miércoles permanecía aún esposada. Durante una entrevista con Radio 10, contó que durante el allanamiento fue golpeada por los efectivos. Se trata dequien hasta las 9 de la mañana de este miércoles permanecía aún esposada. Durante una entrevista con, contó que durante el allanamiento fue golpeada por los efectivos.

"Una policía me esposó y dijo que me iba a llevar detenida porque estaba gritando cuando le pegaban a mi papá. Hicieron el allanamiento porque supuestamente teníamos droga, pero eso es mentira. La pusieron ellos", relató Sheila.

esposada-isla-maciel.jpg

"Me esposaron, se fueron y me dejaron las esposas puestas. No me las puedo sacar", dijo. Y agregó: "Estoy toda golpeada. Me pegó la mujer policía y dos hombres. Fue en la cara y en el cuerpo".