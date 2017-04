Tegui ( ph Marcelo Setton).jpg Uno de los platos de Tegui (FOTO: Marcelo Setton)



colagreco martitegui.jpg Mauro Colagreco y Germán Martitegui



recibió una buena noticia después del mal trago que vivió por Olsen , el restó que creó y que el año pasado cerró luego de que lo clausuraran por una invasión de roedores. Claro, él ya no era el dueño, pero quién no iba a dejar de vincularlo. Lo cierto es que este miércoles el cocinero de MasterChef fue premiado al ser incluido entre los 50 mejores restaurantes del mundo de la revistaTegui, su local de la calle Costa Rica en Palermo Hollywood, se ubicó en el puesto 49, luego de ocupar el número 68 de la nómina en 2016.(sin y con vino), con un menú de ocho pasos que destacan las influencias de Martitegui en la cocina porteña, como las ostras asadas.El mediático chef no es el único argentino en la lista de los 50 mejores. En el cuarto puesto se ubica, del platense, quien tiene en el país los locales de hamburguesa Carne, que se hicieron conocidos cuando el presidente Macri fue a comer a uno de ellos (el de Olivos).