Florencia Peña tardó cinco años es hacer una fuerte confesión sobre su intimidad y lo mal que la pasó durante la crisis que derivó en la separación de su entonces marido Mariano Otero. En ese momento, la actriz era una de las grandes figuras del Bailando 2012, certamen del que ha llegado a participar lesionada con un cuello ortopédico.

Sin embargo, lo que no se veía delante de las cámaras era lo que ella sufría cada vez que llegaba a su casa. "Pesaba 46 kilos. Yo me excusaba: "¡Dale, vamos, vamos! ¡Bailar me hace bien!". Llegaba a casa y era otra. Te juro que deseé morir", reveló Flor.

