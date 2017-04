Embed ¿Dónde y cuándo serán los cortes durante el paro de este jueves?https://t.co/MGQmlaivVz pic.twitter.com/te6mCI4gWq — minutouno (@minutounocom) 5 de abril de 2017

, titular del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de Servicios e Industria de las Comunicaciones (Soeesit) de Mar del Plata emuló a su par del Sindicato de Peones de Taxis,, y amenazó a quienes dentro de su gremio no adhieran al primer paro general al gobierno deque tendrá lugar este jueves.Según consignó el portalBarreiro Alonso prometió expulsar del gremio a los afiliados que no se plieguen al paro o bien no afiliar nunca a quienes trabajen y aún no pertenezcan a esa organización."Se comunica a todos los compañeros afiliados a Soeesit Mdp que a aquel que no acate la medida de fuerza dispuesta por la CGT nacional se le aplicará el artículo 10 del estatuto:", indica el comunicado que apareció en un call center local de Movistar.Tras la polémica que generó el comunicado, Barreiro, secretario general de Soeesit, se hizo cargo del cartel: "Sí, es verdad, no lo voy a negar".Este sindicato tiene afiliados de algunas cooperativas pero su caudal principal proviene de los empleados de Telefónica de Argentina y Movistar, empresas que este jueves tendrán virtualmente paradas sus oficinas y las vinculadas a servicios de atención al cliente en esa localidad, según confirmaron a ese medio fuentes del sector.Días atrás el titular del sindicato de Peones de Taxi,Consultado por los medios, Barreiro Alonso redobló la apuesta y dijo:Y aclaró: "Yo no voy a expulsar a nadie. El que quiera que pare. Yo no soy el que los expulsa sino la asamblea", completó.