Embed A lo Bergman: otro ministro de Macri pidió rezar ante las inundaciones https://t.co/8wn8aUNbu5 pic.twitter.com/Ob9Z4goOmm — minutouno (@minutounocom) 5 de abril de 2017

Embed La CGT replicó a Macri y advirtió por los "negociados de la Rosada"https://t.co/JfR8byVWmY pic.twitter.com/Ul0aMQmX2x — minutouno (@minutounocom) 3 de abril de 2017

El presidenteconfirmó este miércoles queEn una entrevista con la agencia internacionalel jefe de Estado aseguró que avanzarán con la relación bilateral.y continuar con los lazos que habíamos forjado desde la administración de Barack Obama", respondió en una mano a mano en la quinta presidencial de Olivos.La visita se da en momentos en los que argentina tiene vacante el puesto de embajador tras la renuncia dequien. Si bien hay varios nombres para reemplazarlo, lo cierto es que en Gobierno decidieron que el reemplazo llegará después de la visita oficial a Estados Unidos.El mandatario analizó además el escenario político de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo y admitió que:. Sabemos que un gran resultado no va a ser suficiente para obtener la mayoría, pero igualmente vamos a continuar creando espacios de diálogo con el resto de los bloques".Y minimizó la posibilidad de que la ex presidentase presente como candidata en octubre. "Quiero trabajar para solucionar los problemas de los argentinos y no me importa lo que ellos hagan. Ellos son opositores y que defiendan las ideas que crean que deben defender. Yo defiendo otras: tenemos un gran futuro y tenemos que definir nuestro rol en un escenario global, con reglas claras".