Matías Alé está de regreso en Buenos Aires luego de haber hecho temporada de teatro en San Rafael, Mendoza.

El actor sigue adelante con su recuperación psiquiátrica y se mostró distendido en una entrevista con Intrusos. "La temporada fue muy buena, me sentí muy bien de salud, me divertí mucho. Sin la presión de competir por las entradas me pude relajar y disfrutarla", aseguró

