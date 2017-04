Carlos Salvador Bilardo,técnico de la Selección argentina campeona del mundo en México 1986 y subcampeona del mundo en Italia 1990, aseguró que se propone para ser candidato a técnico del equipo nacional que hoy conduce Edgardo Bauza.

"Me propongo para ser candidato a ser técnico de la Selección. Si quieren, me llaman sin ningún problema. Si quieren un técnico para la Selección, acá tienen a uno", dijo el ex entrenador en su programa de radio.

Embed

El doctor agregó: "Yo estoy. Si quieren estoy dispuesto a realizarme una revisación médica completa, no tengo problemas. Desde el punto de vista deportivo busquen los antecedentes."

"Me propongo siempre y cuanto no esté Bauza. Si está, me callo la boca porque él creo que tiene las condiciones y pude dar vuelta esta situación del equipo", aclaró.