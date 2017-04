La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió este juevs que la Gendarmería aplicará el protocolo antipiquete para desalojar la autopista Panamericana, que se encontraba bloqueada desde hace dos horas, para dejar circular a la gente.

Embed Sin colectivos, ni trenes: la adhesión al paro en el transporte es totalhttps://t.co/aTgfKLLtco pic.twitter.com/rRLGb25bs7 — minutouno (@minutounocom) 6 de abril de 2017

GENDARMERIA PIQUETE PANAMERICANA INCIDENTES.jpg

y, si no responden, actuarán. Actuar significa desalojar para que la gente pueda trasladarse no solo por las vías laterales sino por la vía central", afirmó.En declaraciones radiales, la funcionaria admitió que. No obstante, resaltó que "con un trabajo duro y complejo, se está haciendo lo mejor".

Por último, Bullrich les aseguró a los ciudadanos que "van a poder llegar a capital" pese al paro del transporte público.

En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca expresó que "estas medidas esconden mecanismos extorsivos" sobre el paro general de este jueves.

"Deberíamos parar de mentir, de agredirnos, de usar los chicos como rehenes y ponernos a laburar", disparó el ministro en declaraciones radiales.