"No estoy separada, no sé por qué volvieron los rumores", había asegurado Nicole Neumann a fines de marzo cuando nuevas versiones de crisis matrimonial con Fabián Cubero salían a la luz. La modelo y el futbolista están juntos hace once años y tienen tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

