En conferencia de prensa desde la sede de la central Daer subrayó que el "alcance" de la huelga era "similar en todas y cada una de las regiones de nuestro país". Pero además le respondió al presidenteDaer condenó además la represión contra manifestantes en la Panamericana aunque aseguró no compartir la medida adoptadas por esos grupos.Por su parte, otro de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT recordó que el gobierno pronosticaba el año pasado un 24% de inflación y después fue más del 40%, el veto presidencial a la ley antidespidos, el compromiso incumplido por parte de los empresarios de no despedir y la falta de decisión política del gobierno para hacer cumplir con el documento firmado en ese sentido y sintetizó: "hemos llegado a un paro producto de esta situación. Había que llegar a esto para que nos escuchen.y tienen la responsabilidad de escuchar lo que el pueblo les dijo".En tanto,también le respondió a Macri y advirtió que "sin hay mafias en este país que las busquen en la especulación financiera, ahí van a encontrar más de un mafioso que nos ha llevado a esta situación en la Argentina".Y advirtió: "Daer aseguró que ante la dimensión del reclamo el gobierno "deberá tomar nota y sentarse a conversar temas de fondo y otros no tan de fondo que hacen a que la política económica y social no siga haciendo caer el empleo y el salario".