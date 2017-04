El nigeriano Ahmed Musa, futbolista del Leicester de Inglaterra, fue detenido el pasado miércoles luego de la victoria de su equipo ante Sunderland por la Premier League. Según adelantó el diario The Independent, la policía lo detuvo por presunta violencia doméstica.

Musa, que costó 16,6 millones de libras a las arcas del Leicester, fue trasladado a dependencias policiales, donde fue interrogado durante dos horas antes de ser puesto en libertad sin cargos.

Embed La foto que muestra el terror de la violencia de génerohttps://t.co/way4okkdoc pic.twitter.com/QLBvaib1H7 — minutouno (@minutounocom) 5 de abril de 2017

El nigeriano, que le convirtió dos tantos a la Argentina en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, fue detenido por la policía durante la madrugada por haber golpeado supuestamente a su mujer, Jamila.

Musa, que gana cerca de 60.000 libras semanales, disputó 30 encuentros esta temporada con el vigente campeón de la Premier League, aunque perdió protagonismo con la llegada del técnico Craig Shakespeare, y no se juega un partido oficial desde el pasado 18 de marzo.

Su equipo, el Leicester,, aseguró que estaba al tanto de la investigación policial, pero confirmó que no sancionará a Musa. «Estamos al tanto de que Ahmed Musa ha colaborado hoy con la policía. La investigación se ha cerrado y no haremos nada al respecto, puesto que no creemos que haya que tomar acciones», informó el club en una nota. «Sin embargo, Ahmed tendrá la oportunidad de explicarlo todo con la junta directiva cuando se reincorpore a los entrenamientos», añadió.