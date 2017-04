Si podemos reducir la cantidad de dinero que esos proveedores ganan reduciendo su impacto en Facebook , puede que dejen de usar nuestra plataforma para publicar noticias falsas", indicó el responsable del muro de la red social,El ejecutivo explicó en una videoconferencia con periodistas que desincentivar a las fuentes de noticias falsas desde el ámbito económico es la medida más efectiva para luchar contra este asunto, que no sólo afecta a la credibilidad del contenido de la plataforma, sino también a la industria periodística y a toda la sociedad.Sin embargo, matizó que la red social evitará, en la medida de lo posible, eliminar y censurar contenidos:Mosseri subraya queasí como de la implementación de "múltiples medidas" porque no hay un "remedio mágico".Además de cortar los incentivos a las fuentes de noticias falsas,y permitirá que los usuarios denuncien contenidos falsos para ser más eficaz a la hora de localizarlos."Asimismo, tratamos de asegurarnos de que el buen periodismo y los contenidos relevantes medren en la plataforma, a la vez que nos hacemos cargo de que el malo, no solo las noticias falsas, también el sensacionalismo y el clickbait, no lo haga", añade.