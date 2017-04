Un joven militante del PRO escribió en su cuenta deuna dura carta contra el presidente Mauricio Macri , a quien le expresa su desilusión con el gobierno.

"Me siento desilusionado, muchas de las cosas prometidas quedan a la luz de los ojos que fueron mentiras y más mentiras, y verdaderamente me enfurece que retornemos a la confrontación . 'Que no haya colectivos ni choripanes' fue la gota que rebalsó mi vaso, más allá de las TANTAS cosas que veo y que entiendo, no puedo defender más a este gobierno, ni a sus políticas", escribió Juan Cruz Recalde Iturraspe.

Además, Iturraspe consideró que el Presidente demostró en un año y medio de gestión quey cuestionó el discurso oficial sobre la "pesada herencia".

"Me gustaría que todos luchemos por sacar este país adelante y dejemos de justificar todos los errores con tal de que no vuelvan los anteriores, repetimos la historia una y otra vez", señaló.

Y agregó: "Felicito a todos los que no se adhirieron al paro, pero les pido que reflexionen y vean que mucha gente no puede hacer paro porque simplemente no tiene trabajo".

Juan Cruz dijo tener "miedo" por el futuro del país que está gobernado por "un Presidente que no sabe cuánto es la jubilación mínima" y que está involucrado en los escándalos de Avianca, Correo Argentino y Panamá Papers.

Leé la carta completa: