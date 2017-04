Embed













Cuando llega la noche y los chicos no dan más de sueño, Mariana Pérez, de 35 años, anuncia que es hora dea dormir. Es queLo estacionaron en la banquina de la ruta 157 y ahí viven, por estos días, un total de 10 personas.El colectivo se ha convertido para esta familia en una casa incómoda, pero al menos está seca. Marianaporque está justo al lado de una alcantarilla. "Es igual que vuelva o que no vuelva, si lo mismo ya hemos perdido todo", dijo resignada Mariana.Según publicódespués de la gran inundación de 2015, Ramón Albornoz, de 42 años, el marido de Mariana, quiso ser previsor. Armó todo para colgar las camas (un sommier de plaza y media recién comprado, por ejemplo) desde las correas del techo y cuando vieron que el agua avanzaba, pusieron en marcha el plan. No sirvió de nada:"Yo lo único que pido es que me dejen un colchón para que puedan dormir los chicos, que duermen sentaditos en los asientos del ómnibus. Pasan todos con las donaciones llevando cosas para otros lados, para Las Ánimas por ejemplo, que ya no les hace falta, pero a mí no me quieren dejar", se quejó la mujer sentada debajo de una improvisada galería que armaron con cañas y un plástico negro atado en el frente del colectivo que, por ahora, seguirá siendo su casa.