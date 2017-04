dejó el Atalanta a mediados de 2016 para regresar a Independiente , club que lo vio ser goleador en el Apertura 2007 con 18 tantos en 19 partidos. Sin embargo, su retorno al elenco de Avellaneda no fue como el que esperaba y, una vez más,, pero me avisaron tarde de la decisión, ese es el sabor amargo que me queda", manifestó el goleador, que actualmente se encuentra en Lanús. Además continuó: "Hoy, por culpa de los dirigentes de Independiente puedo jugar solamente la Copa Libertadores".A pesar de no continuar en el Rojo, Denis opinó sobre la impaciencia de los hinchas de Independiente: ". El paladar que tiene el club siempre te obliga a ganar".Por último el ex Independiente se refirió a la situación que vivió Emmanuel Gigliotti, cuando el delantero ex Boca y San Lorenzo, erró un penal por Copa Sudamericana frente Alianza Lima de Perú:Estoy convencido que cuando convierta se le va abrir el arco y va a entrar seguido".