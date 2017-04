"Tenía preparado el fallo, no se puede escribir 392 carillas en una semana", explicó Villarruel.



"Él fue juntando prueba, los delitos, las personas acusadas, la forma; y después le agregó fueron ellos", manifestó el abogado, quién además le sugirió a Bonadio que "a los muertos no se le investiga, porque no pueden defenderse, apuntó el abogado en referencia a Nestot Kirchner. Y agregó, "Nestor murió sin ninguna imputación concreta", dijo el periodista.



Bonadio procesó a Cristina Kirchner por haber encabezado una asociación ilícita que utilizó la firma "Los Sauces" para cobrar alquileres a empresarios como el detenido Lázaro Báez. La ex presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos fueron procesados bajo la sospecha de que conformaron una "banda" que cobró "retornos.



En la apelación Cristina cuestionó duramente la medida dictada por el magistrado "sin prueba alguna, en franca colisión con el principio de inocencia". Definirá la Cámara Federal.



"Se han violentado incontables garantías procesales y sustantivas establecidas en la Constitución Nacional", dice el escrito presentado hoy por el defensor de Cristina, el abogado Carlos Beraldi en el que adelantó que por la "gravedad institucional" del caso, llegará hasta la Corte Suprema de Justicia.



La ex presidenta Cristina Kirchner apeló el procesamiento que le dictó el juez Claudio Bonadio por la causa Los Sauces al cuestionar duramente la medida dictada por el magistrado "sin prueba alguna, en franca colisión con el principio de inocencia".En ese sentido, el especialista en temas judicialesexplicó las diferentes incongruencias que existen en el fallo del juez Bonadio y aseguró que "era crónica de un procesamiento anunciado".En el programa, de, Villaruel aseguró que "cuando la llamaron a indagatoria a Cristina , no importaba mucho lo que decían ella y los otros imputados, sino que ya estaba escrito, y Bonadio lo agregó a la presentación de Cristina para decir que lo que ella decía no cerraba con el resto de la investigación", señaló el periodista.