Los padres dela joven que se encontraba desaparecida y hoy fue hallada asesinada en un pastizal de la ciudad entrerriana de Gualeguay , agradecieron la labor policial y la ayuda de amigos y habitantes de la zona para tratar de hallarla con vida.Néstor García, el padre de la joven asesinada, destacó el trabajo de la Policía en la búsqueda de su hija, que le hizo cambiar la "opinión" y el "preconcepto" que tenía acerca de la fuerza.agregó Néstor.El padre de Micaela dijo que con su esposa, Andrea Lescano, van a trabajar el doble "para que sea realidad el país que Micaela quería".Sobre su hija, Néstor afirmó que "tenía un corazón de oro", que "vivía para las otras personas", y que por eso debían "darle una sociedad mejor"."Nos visitaba poco a nosotros porque quería estar en el barrio haciendo un torneo para los que no tienen nada, haciendo tortas fritas para repartir, esa es Micaela" señaló emocionado.También agradeció el acompañamiento de la gente y le pidió a los amigos de Micaela que no le agregaran "más dolor a esto", en presunta alusión a que no provoquen incidentes.Por su parte,"Gracias a ustedes estos días pude estar en pie, por ahí ustedes me veían como que a mi no me pasaba nada y gracias a ustedes y con la fe de ustedes me fueron manteniendo día a día" dijo Andrea.