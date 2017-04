El presidenteaseguró, en una entrevista que concedió a la señal alemana, que su gobiernoy cuestionó tanto la huelga general del jueves como los reclamos docentes , sobre los que afirmó que tienen "mucha política detrás"."Por suerte, la mayoría que seguimos convencidos del camino que hemos emprendido, somos una mayoría que salió a la calle el sábado pasado, espontáneamente, a apoyar este cambio que estamos impulsando", sostuvo.evaluó el jefe del Estado.La entrevista se realizó durante una de las jornadas del Foro Económico Mundial, que llevó a cabo en Buenos Aires esta semana, se emitió por la televisión de ese país.Para Macri,Y señaló que "ése es el debate que está sobre la mesa".En la entrevista con la cadena alemana, las preguntas pasaron por varios temas, entre ellos el paro general de la CGT que tuvo lugar el jueves y las medidas de fuerza de los gremios docentes. El primer mandatario cuestionó ambos reclamos.Al ser consultado sobre la postura del Gobierno tras el paro de la central obrera (al que también adhirieron las dos vertientes de la CTA), Macri contestó:Y enumeró: "Con el diálogo hemos logrado consenso en leyes importantes en el Congreso, donde tenemos minoría, y también acuerdos estratégicos en sectores como el de la energía, con las energías no convencionales de Vaca Muerta. Lo hemos logrado con el mundo automotriz, en el que empresas alemanas importantes como Mercedes y Volkswagen están invirtiendo, apostando por el futuro de Argentina. Y lo hemos logrado en la construcción".Macri defendió con sus declaraciones a la televisión alemana la estrategia de acuerdos sectoriales con los gremios que impulsa su administración y afirmó que es la fórmula que seguirá aplicando su Gobierno. "Esperamos, sector por sector, sentarnos -trabajadores, empresas y Gobierno- y fijar condiciones para mejorar la productividad, que de eso Alemania nos puede enseñar mucho". Y aseveró que "si mejoramos la productividad, vamos a defender mejor nuestros trabajos y crear nuevos, porque ése es el camino para reducir la pobreza, que es mi principal compromiso".Sobre el conflicto con los gremios de maestros, consideró que, "sin duda, hay mucha política detrás de los reclamos de los docentes". El Presidente añadió: "Más allá de que haya docentes que realmente consideran que ganan poco. Pero creo que la discusión debería ser más profunda, porque la Argentina tiene un problema severo en su calidad en términos de educación pública. Habría que debatir cómo mejorar la calidad de la educación pública, cómo incorporar tecnología, idiomas, renovar los contenidos pedagógicos, todas cosas que hoy no estamos poniendo sobre la mesa a la hora de debatir".El Presidente visitará Alemania el 7 y 8 de julio, para asistir a la reunión del G-20 que se realizará en Hamburgo. "Alemania tiene ya una presencia importante. Hay empresas que tienen ya un siglo acá en la Argentina. Creo que, para el futuro de nuestro país, tener de socio estratégico a Alemania sería algo muy, pero muy bueno".En su mención a la agenda bilateral con Alemania, Macri apostó por la llegada de inmigrantes alemanes a nuestro país.Sobre la, el Presidente adelantó que. Anunció que esa visión "va a estar focalizada en los nuevos empleos, cómo lograr esa capacitación, cómo planificar y orientar la educación hacia la formación de nuestros jóvenes para que accedan a esos nuevos empleos".En un pasaje de la entrevista dedicado a la política regional, Macri apuntó contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que no consideró democrático. "Vienen violando sistemáticamente los derechos humanos, para mí claramente no califica como una democracia", subrayó."Hemos tenido un planteo contundente desde el Mercosur y desde la OEA. Por primera vez se han dicho las cosas como son: que no hay independencia de poderes, que hay presos políticos y que hace falta un calendario electoral", completó al referirse al caso venezolano. Y subrayó que "si los incumplimientos, las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela continúan, al menos el planteo de la Argentina va a ser la expulsión (del Mercosur)".Consultado sobre lo sucedido en Paraguay, con violentas protestas en las calles del país que dejaron un manifestante muerto y parte del Congreso quemado tras una votación que abrió el camino a la reelección del presidente Horacio Cartes, Macri aclaró que "lo de Paraguay no tiene nada que ver con lo de Venezuela", porque "en Paraguay se votó algo en el Congreso, como marca la Constitución, y hay un grupo que no acepta esa votación del Congreso".El Presidente se refirió a la posibilidad de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pero admitió que ese entendimiento está trabado. "Siempre hay un capítulo que se complica, que es el de los productos agrícolas. Esperamos que después de junio podamos avanzar con seriedad, porque sin que se tenga en cuenta esa parte no vamos a poder avanzar", explicó.Macri se refirió también al vínculo que espera tener con el presidente Donald Trump, en su visita a Washington, programada para el 27 y 28 de abirl. "Yo lo conozco hace 40 años, tengo una relación personal. Igualmente, la Argentina parte de una relación tan baja, de tan poco intercambio con Estados Unidos, que tenemos mucho más para mejorar que para empeorar. Así que yo voy allá, después de haber hablado por teléfono con él, con el convencimiento de que vamos a encontrar nuevas áreas de cooperación entre Argentina y Estados Unidos", aseveró el mandatario.