El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, hizo su balance en medio de la inundación que sufrieron varias zonas de la ciudad y que dejó 108 evacuados.

Tras reunirse con el comité de crisis, Arroyo habló de "un gran equipo de trabajo, porque se evitó que muera nadie y que haya heridos". También destacó que "las calles asfaltadas están desagotadas demuestra que los sistemas estaban funcionando y limpios. Osse (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) cumplió su misión en ese sentido".

Temporal Mar del Plata 3

"Cayeron 100 milímetros en cuatro horas, nunca había pasado", recordó el jefe comunal. "En el caso puntual del Puerto, no se pudo terminar con la obra del Arroyo del Barco porque hasta que no se volteen los silos no va a funcionar", explicó.

Por otro lado, subrayó que "hubo comedores barriales que realizaron una tarea importante de acople a las necesidades de los vecinos y colaboradores".