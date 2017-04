Embed Un informe advertía que no había que liberar al acusado del crimen de Micaela https://t.co/TVlFXX1UDe pic.twitter.com/RuTkhoyGQR — minutouno (@minutounocom) 8 de abril de 2017

Wagner cayó el viernes por la noche en Moreno. Cuando se vio atrapado, gatilló varias veces en su sien el viejo revólver calibre 32 con numeración limada que llevaba. Se escucharon varios clicks,El acusado, que será indagado por el fiscal de Gualeguay Ignacio Telenta, se estaba escondiendo en una casilla en construcción,en las calles Tablada y Davaine, en el barrio Las Catonas (Villa Trujuy, Moreno). Fue ella quien decidió llamar a la comisaría y entregarlo cuando sintió que estaban rodeados.Sus cálculos no eran sorprendentes: el jueves a la noche, en una casa ubicada a pocos metros de la suya, había sido apresado José Fabián Ehcosor (53), su pareja, un ex suboficial del Ejército (actual policía local de Malvinas Argentinas), a quien el fiscal del casoCon la misma acusación fue detenido también Fabio Pavón, el dueño del lavadero de autos de Gualeguay donde trabaja Wagner."Ni bien quedó claro que Wagner era el principal sospechoso de la desaparición de Micaelaen el oeste del Conurbano bonaerense. También se intervinieron teléfonos", explicó un investigador que participó del equipo de rastreo integrado por policías de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina y de la DDI de Moreno.Aunque algunos decían que Wagner había sido acompañado por su padrastro a la estación de trenes de San Miguel para que huyera, hubo otros testigos que aseguraron haberlo visto en la casa de su madre e incluso señalaron que habían visto a la mujer lCon esta pista, el viernes por la tarde una brigada de civil de la Federal comenzó a montar guardia en Las Catonas. La Policía tenía el dato, además, de que ese día era el cumpleaños de la madre del principal sospechoso del crimen de Micaela. "Por un lado era un buen dato y por otro pensábamos:resumió una de las fuentes.Tal vez el cumpleaños de su madre no fue el motivo, pero lo cierto es que Wagner"La Federal la estaba vigilando discretamente cuando de pronto cayó un malón de la Bonaerense e irrumpió en el lugar. Cuando llegaron, el sospechoso se intentó matar, pero las balas no salieron", describió uno de los investigadores, que confirmó que fue la madre quien decidió entregarlo.Tras permanecer en la comisaría 8° de Moreno la noche del viernes, poco antes de la 7 de la mañana del sabádo Wagner fue trasladado a Entre Ríos y alojado en Gualeguay. Allí, la familia, amigos y vecinos de MicaelaSegún confiaron fuentes del caso, WagnerAllí ya estaban trabajando los bomberos, luego de que se hallaran un pantalón corto animal print y una sandalia similar a la que llevaba la chica cuando fue vista por última vez, en la madrugada del sábado de la semana pasada.El fiscal generalexplicó que esa zona se encuentra bastante alejada del lugar donde se halló la primera sandalia de la víctima, la cual estaba "como yendo para la casa de ella, atrás de la usina eléctrica de Gualeguay", en el trayecto que caminó aquella madrugada desde un boliche hacia su hogar.Tortul dijo que, hasta el momento,pero que contó con ayuda para escapar. Por sus antecedentes los investigadores sospechan que la víctima fue asesinada tras ser abusada. Pero esto recién se sabrá con la autopsia.Wagner estaba en libertad condicional, aunque está condenado a 9 años de prisiónDos legisladores anticiparon que pedirán el juicio político del juez que lo liberó.